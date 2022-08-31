В Новосибирске определили подрядчика для создания оборудования станции СКИФа за 1,2 млрд рублей

В Новосибирске определили подрядчика для создания оборудования одной из экспериментальных станций ЦКП «СКИФ» за почти 1,2 млрд рублей. Контракты заключили с Конструкторско-технологическим институтом научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН).

Как сообщается на сайте Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН стал интегратором создания оборудования экспериментальной станции «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне». С институтом заключили три контракта для изготовления «под ключ» оборудования станции.

Согласно сайту госзакупок, институт проведет, в частности, работы по разработке, изготовлению, монтажу, шефмонтажу и шефналадке технологического оборудования станции. Отмечается, что в рамках дополнительного контракта запланированы работы по изготовлению и поставке автономного специализированного экспериментального стенда рентгеновской диагностики. Общая стоимость трех контрактов составляет 1,18 млрд рублей, КТИ НП СО РАН создаст «под ключ» оборудование к декабрю 2024 года.

«Станция будет решать задачи материаловедения, а также наук о жизни. Для этого будет использоваться высокоэнергетическое (сверхжесткое) рентгеновское излучение с энергией фотонов от 30 до 150 кэВ, обладающее высокой проникающей способностью. Такое излучение поможет получить высококонтрастные изображения как конструкционных материалов (металлов, сплавов, пластиков) и целых узлов машин, так и живых лабораторных животных», — сообщает пресс-служба «СКИФа».

Отмечается, что институт также стал исполнителем контрактов по созданию фронтендов для шести станций первой очереди ЦКП «СКИФ». Речь идет о комплексе оборудования, предназначенного для вывода синхротронного излучения из накопителя на экспериментальную станцию. Заказчиком контрактов выступает Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Напомним, ранее в Новосибирске определили подрядчика на создание экспериментальных станций «Быстропротекающие процессы» ЦКП «СКИФ». Исполнителем контрактов стал Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в наукограде Кольцово Новосибирской области. Старт начала работ по строительству объекта был дан в августе прошлого года, сдать «СКИФ» в эксплуатацию планируется в 2024 году. Заказчик и застройщик — Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.