Глава Россетей проверил ход строительства электросетевой инфраструктуры Восточного полигона РЖД

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал ход строительства подстанции «Нижнеангарская» на севере Бурятии и линии электропередачи до подстанции «Усть-Кут» в Иркутской области. Подстанция послужит повышению надёжности электроснабжения Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья, а центр питания магистрали позволит сократить интервалы между поездами.

Андрей Рюмин также провёл штаб по реализации объектов внешнего электроснабжения Восточного полигона РЖД – Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщили в пресс-службе «Россетей» 26 августа.

Как подчеркнули в компании, энергообъекты имеют ключевое значение для промышленного освоения Восточной Сибири и развития железнодорожной инфраструктуры.

Мощность подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» — 1 002 МВА, протяжённость ЛЭП – около 465 км. Объект войдёт в состав Пеледуйского энергетического кольца, созданного для повышения надежности электроснабжения четырёх регионов России – Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкалья.

Возводимый на транзите Байкало-Амурской магистрали центр питания 500 кВ позволит существенно сократить интервалы движения поездов и увеличить грузопоток. Для технологического присоединения энергопринимающих устройств РЖД также реконструируют действующие ЛЭП 220 кВ «Кичера – Новый Уоян» и «Ангоя – Новый Уоян».

«Электроснабжение Восточного полигона железных дорог – крупнейший проект в сетевом комплексе России. Все объекты строятся с применением современного оборудования, которое позволяет гарантировать высокий уровень надежности и достаточную мощность. Несмотря на внешние вызовы, удалось урегулировать возникшие вопросы с поставками, альтернативные решения начнут использоваться уже до конца года», – отметил в ходе визита на стройплощадки Андрей Рюмин.

Мероприятия первого этапа работ по развитию схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона, в том числе строительство подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» и ЛЭП 500 кВ «Нижнеангарская – Усть-Кут», проводятся в рамках нацпроекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Всего на первом этапе Группа «Россети» планирует ввести в эксплуатацию более 2 700 км линий электропередачи и 3 500 МВА трансформаторной мощности.

Объекты второго этапа уже проектируются и строятся.