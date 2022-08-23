Прокуратура внесла представление в правительство Красноярского края за нарушение сроков ввода жилья для погорельцев

Прокуратура Красноярского края внесла представление в правительство региона из-за нарушения сроков строительства жилых домов для пострадавших от масштабных природных пожаров в мае текущего года. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 23 августа.

Представление внесено, в частности, председателю правительства региона. Такое решение, по данным надзорного ведомства, принято в связи с ненадлежащим контролем за строительством жилья для погорельцев со стороны краевого министроя.

Возведение жилых помещений в соответствии с государственным контрактом должно было завершиться до 15 августа. Речь идёт о 76 домах в сёлах Песчанка, Белый Яр, Зыково, Иваново и Родники, деревнях Лакино и Ашпатск, посёлке Степной, а также в городах Заозёрном и Уяр. Готовность отдельных объектов составляет лишь 70%.

Кроме того, прокуратура установила низкие темпы строительства и отставание от графика работ при возведении 18 жилых домов в Белом Яре, Лакино и Уяре. Объекты должны быть сданы 29 августа и 9 октября. Помимо этого, надзорное ведомство зафиксировало нарушения градостроительных норм и государственных стандартов при проведении работ.

В связи с этим прокуратура внесла 15 представлений в адрес исполнителей контрактов и КГКУ «Управление капитального строительства», также объявлено 10 предостережений.

В конце июля краевая прокуратура также объявляла предостережение строительным организациям, восстанавливающим посёлок Белый Яр. Там до 15 августа должны были построить 23 жилых дома. Готовность строений на тот момент составляла 50%.

Напомним, что в конце июня вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявляла, что новое жильё для пострадавших от природных пожаров в Красноярском крае будет готово к 1 сентября. Ранее глава региона Александр Усс сообщал, что большинство строений будет сдано до 15 августа, при этом все дома возведут до наступления холодов.

Весной 2022 года ряд российских регионов охватили масштабные природные пожары. В числе субъектов РФ, больше всего пострадавших от разгула стихии, оказался Красноярский край, где 7 мая огонь уничтожил более 500 жилых домов в 16 населённых пунктах. Погибли восемь человек, несколько пострадавших были госпитализированы.