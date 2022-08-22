Потепление до +25 градусов прогнозируется в Новосибирской области

В Новосибирскую область вернется теплая погода. В ближайшие дни в регионе воздух прогреется до +25 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь с 22 на 23 августа в Новосибирской области температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами ожидается потепление до +12 градусов, при прояснениях в приземном слое заморозки до 0..-1 градуса. Ночью и утром местами туманы, днем столбик термометра поднимется до отметки +16…+21 градус.

В регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, его скорость составит 2-7 метров в секунду днем, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 24 августа в регионе температура воздуха составит +1…+6, местами до +11 градусов, в приземном слое заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 20…25 градусов тепла, осадки не прогнозируются. Ветер сменит направление на северо-западное, 2-7 м/с днем, местами порывы до 12 метров в секунду.

Теплая ночь ожидается в Новосибирской области 25 августа. Так, столбик термометра в ночь будет держаться на отметке +7…+12 градусов, местами +1…+6 градусов. Дневная температура воздуха составит +20…+25 градусов. Ночью в регионе преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду днем, местами порывы до 14 м/с.

Напомним, ранее синоптики составили прогноз погоды на сентябрь текущего года в Новосибирске. По данным специалистов, в городе установится пасмурная и дождливая погода.