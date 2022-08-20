В связи с предстоящими первыми заморозками с 20 по 22 августа ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредило жителей об осторожном обращении с нагревательными приборами и печным отоплением. Стремясь согреться, люди активно пользуются обогревателями и топят печи. Их неисправность может спровоцировать пожары.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие дни в Новосибирской области прогнозируются первые заморозки. Ночью температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус одного градуса. Синоптики также сообщают о возможности дождей, а ночью и утром может быть сильный туман.

В свою очередь спасатели МЧС отмечают, что «с прогнозируемым понижением температуры окружающего воздуха повышается вероятность возникновения бытовых пожаров из-за увеличения эксплуатации электронагревательных приборов и использования печного отопления». «В выходные дни большинство граждан проводит на дачных участках, и в период похолодания активно использует электрические обогреватели, перегружает электрические сети, подключая несколько приборов к одной розетке, пользуются печным отоплением, что может стать источником пожара», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

МЧС напоминает о том, что «запрещено устанавливать нагреватели вблизи от сгораемых предметов и материалов. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время. Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке. В случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте. Не допускайте использование неисправных электроприборов».

Ранее синоптики прогнозировали в Сибири сентябрьскую погоду.