Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске

Василий Попов
 
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Фото Михаила Перикова

Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь текущего года в Новосибирске. По данным специалистов, в городе установится пасмурная, дождливая погода, при этом в конце августа в Новосибирск вновь вернется тепло.

Как сообщает сервис Gismeteo, в конце августа в Новосибирске ожидается теплая погода. Так, с 26 по 28 августа температура воздуха составит +22…+23 градуса, прогнозируется пасмурная погода, без осадков. 29 августа в городе столбик термометра будет держаться на отметке +22 градуса, ожидаются дожди и грозы. 30 и 31 августа температура воздуха составит +12…+15 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске - Фотография
Фото: скриншот gismeteo.by

1 сентября в Новосибирске установится пасмурная, дождливая погода до +18 градусов.  По сообщению синоптиков, первый день сентября станет самым теплым днем месяца. В остальные дни температура воздуха не будет превышать +16 градусов, минимальная — 3 градуса выше нуля, в конце сентября возможны заморозки до -1 градуса.

По данным «Яндекс.Погоды», температура воздуха 1 сентября в Новосибирске составит +17 градусов, при этом уже 2 числа столбик термометра поднимется до отметки +20 градусов. Большую часть сентября в Новосибирске будет пасмурно, однако прогнозируются и ясные дни. Минимальная температура воздуха в конце месяца составит +9 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Новосибирске - Изображение
Фото: скриншот yandex.ru/pogoda

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали похолодание в отдельных регионах Сибири, в том числе в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. Температура воздуха днем в регионах составит до +12…+15 градусов.

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