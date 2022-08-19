Безработный и экс-бизнесмен подали документы на выборы главы Красноярска

Двое кандидатов в мэры Красноярска подали документы на предстоящие выборы, сообщают местные СМИ 19 августа. Это пенсионер, отметивший в соцсетях, что длительное время не имеет работы и в данный момент — постоянного места жительства, а также бывший бизнесмен, занимавшийся выращиванием овощей.

Документы для участия в выборах главы Красноярска подали в городской совет депутатов пенсионер Алексей Полковников и предприниматель Алексей Герич.

Как следует из информации в социальных сетях, Алексею Полковникову 69 лет. Там же кандидат заявил о своём намерении участвовать в выборах. В соцсетях он также сообщил, что на протяжении 30 лет является безработным и в данный момент не имеет постоянного места жительства, в чём винит представителей краевой и городской власти. По мнению Полковникова, те обижены на него за «активное выявление и пресечение произвола разного рода».

Известно, что другой кандидат, Алексей Герич, ранее занимался предпринимательством в сфере выращивания овощей.

Ранее также заявление на конкурс по выбору мэра Красноярска подавал Михаил Пашин, который, по данным из открытых источников, является бизнесменом, управляющим несколькими городскими ТСЖ.

Выборы мэра пройдут в Красноярске в сентябре, в конкурсную комиссию войдут пять человек от губернатора Красноярского края и пятеро – от городского совета депутатов. Напомним, что бывший градоначальник Сергей Ерёмин покинул свой пост в конце июля, перейдя в региональное правительство на должность вице-губернатора по развитию городов. Пока исполняющим обязанности главы города является Владислав Логинов, неофициально считающийся основным кандидатом на пост нового мэра.

Отметим, что после ухода Сергея Ерёмина о своей отставке объявили двое его заместителей — руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова и курировавший вопросы градостроительства и размещения временных объектов Олег Животов, а также глава департамента градостроительства мэрии города Максим Волков.