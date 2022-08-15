В Красноярске увольняется ещё один вице-мэр

О грядущей отставке красноярского чиновника, курирующего градостроительную политику, сообщил региональный депутат, который возглавляет специальную группу по критике «схем» с размещением объектов в городе.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев в своём телеграм-канале сообщил об увольнении заместителя мэра Олега Животова. «Олег Животов, заместитель главы города, курирующий вопрос градостроительства и размещение временных объектов, на этой неделе покинет свой пост. Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена», — написал парламентарий утром в понедельник 15 августа.

По информации ресурса «Городские новости. Красноярск» последний рабочий день Животова — 17 августа. 18 августа профильная комиссия красноярского Горсовета в очередной раз рассматривает проект генплана города. Его готовил «Красноярскгражданпроект». 9 августа Животов представлял документ на комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре и назвал его «самым прогрессивным на сегодняшний день в России». У депутатов оказалось много замечаний, они отправили документ на доработку.

Олег Животов пришёл в мэрию Красноярска в 2017 году с поста главы территориального градостроительного института «Красноярскгражданпроект».

В конце июля 2022 года Сергей Еремин покинул пост мэра Красноярска и перешёл в краевое правительство на должность вице-губернатора по развитию городов. Вслед за ним в отставку ушла заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова.

Депутаты выберут нового мэра города после конкурсного отбора 8 сентября 2022 года. Обязанности мэра сейчас исполняет первый заместитель главы городской администрации Владислав Логинов. Он пока не выдвинул свою кандидатуру, но считается основным претендентом на мэрский пост.