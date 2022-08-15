Губернатор Усс назначил своих членов конкурсной комиссии по выбору мэра Красноярска

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о назначении пяти членов комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Красноярска. Ещё пятерых в ближайшее время утвердит городской совет депутатов.

О распоряжении губернатора сообщили в Красноярском городском совете депутатов 15 августа.

Согласно решению, в состав конкурсной комиссии по выбору мэра города от губернатора войдут министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев, начальник управления общественных связей губернатора региона Роман Баринов, начальник управления территориальной политики губернатора края Владимир Богданов, министр образования Красноярского края Светлана Маковская и министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

В соответствии с местным законодательством в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Красноярска должны войти 10 человек – пять от губернатора региона и пять – от городского совета депутатов. Кандидатуры от горсовета будут предложены на заседании 16 августа. Это будут депутаты Андрей Козиков и Марина Малышева («Единая Россия»), Иван Азаренко (КПРФ), Семён Сендерский (ЛДПР) и Самед Юсубов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Конкурс по отбору кандидатур на должность нового градоначальника назначен на 8 сентября.

Напомним, возглавлявший муниципалитет Красноярска Сергей Ерёмин покинул пост мэра в конце июля, он перешёл в краевое правительство на должность вице-губернатора по развитию городов. Обязанности главы города сейчас исполняет вице-мэр Владислав Логинов. Он пока не выдвинул свою кандидатуру на пост мэра, однако считается основным претендентом на эту должность.

Также напомним, что вслед за Сергеем Ерёминым ушли в отставку его заместители – руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова и курировавший вопросы градостроительства и размещения временных объектов Олег Животов.