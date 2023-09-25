Губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес на утверждение в Заксобрание кандидатуры членов правительства региона. Об этом сообщили в пресс-центре краевого правительства.

«Сергея Пономаренко — на должность первого замгубернатора и руководителя администрации губернатора Красноярского края; Сергея Верещагина — на должность первого замгубернатора и председателя правительства края; Сергея Кузьмина — на должность зампреда правительства края, координирующего деятельность министерства экономики и регионального развития края; Владимира Бахаря — на должность зампреда правительства и министра финансов Красноярского края; Татьяны Магдибур — на должность министра экономики и регионального развития края», — говорится в сообщении.

Напомним, что Михаил Котюков с 2007 по 2010 год был заместителем губернатора Красноярского края — руководителем департамента финансов, министром финансов региона, заместителем председателя краевого правительства — министром финансов края. Он также руководил Федеральным агентством научных организаций (2013–2018) и был министром науки и высшего образования РФ (2018–2020). С 2010 по 2013 год, а также с 2020 года Котюков занимал пост заместителя министра финансов РФ. 20 апреля 2023 года Михаил Котюков был назначен на должность врио губернатора Красноярского края. 19 сентября 2023 года Котюков вступил в должность главы региона.

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