Вслед за мэром и двумя вице-мэрами в отставку уходит глава департамента градостроительства Красноярска Максим Волков.

Об уходе Максима Волкова сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. Вчера он же анонсировал увольнение вице-мэра Олега Животова. Оба чиновника связаны с градостроительной политикой Красноярска, которую критикует парламентская группа во главе с Ильей Зайцевым.

Максим Волков не в первый раз увольняется с поста главы департамента градостроительства. Ровно год назад он покинул этот же пост, отработав на нем год. Его сменил Дмитрий Веретельников, который ушёл через четыре месяца. Максим Волков вернулся, как оказалось, ненадолго.

«Вслед за Олегом Животовым мэрию покидает руководитель департамента градостроительства Максим Волков. Как сообщает источник, он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сегодня утром написал в своем телеграм-канале краевой парламентарий Илья Зайцев.

9 августа красноярские депутаты в очередной раз отправили на доработку генеральный план города.

В конце июля 2022 года Сергей Еремин покинул пост мэра Красноярска и перешёл в краевое правительство на должность вице-губернатора по развитию городов. Вслед за ним в отставку ушла заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова. 17 августа последний рабочий день в городской администрации вице-мэра по градостроительству Олега Животова.

Депутаты проголосуют за нового мэра Красноярска в сентябре. В конкурсную комиссию вошли пять человек от губернатора Александра Усса, ещё пять человек делегирует Горсовет, в пабликах активно распространяется информация, что в эту группу вошёл председатель комиссии ГС по социальному развитию Марина Малышева («Единая Россия»), председатель комиссии ГС по городскому хозяйству Андрей Козиков (ЕР), Семен Сендерский (ЛДПР), Самед Юсубов («Справедливая Россия»), Иван Азаренко (КПРФ).

Обязанности мэра Красноярска сейчас исполняет первый заместитель руководителя городской администрации Владислав Логинов. В 2017-м году он снялся с конкурса за должность главы в пользу победившего впоследствии Сергея Еремина. В 2021 году Логинов боролся за возможность встать во главе Норильска. Он пока не выдвинул свою кандидатуру в мэры Красноярска, но считается основным претендентом. Документы на конкурс подал 41-летний бизнесмен Михаил Пашин.