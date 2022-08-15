Прокуратура в Новосибирске проверит сообщения о навязывании дорогостоящей школьной формы

Родители новосибирских школьников пожаловались в социальных сетях на навязывание покупки форменной одежды определённых производителей по завышенным ценам. Эти данные проверяет региональная прокуратура.

Прокуратура Новосибирской области инициировала проверку сообщений в СМИ и социальных сетях, где говорилось о навязывании родителям школьников покупки формы определённых марок по завышенным ценам.

Как сообщили в надзорном ведомстве 15 августа, речь идёт о возможном нарушении прав граждан.

«Прокуратура проверит исполнение ответственными должностными лицами образовательных учреждений федерального законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в областной прокуратуре.

Сообщения о том, что сотрудники некоторых образовательных учреждений Новосибирска якобы навязывают родителям учеников покупку школьной формы конкретных производителей, появились в соцсетях и ряде СМИ на днях. Как отмечалось, некоторые комплекты форменной одежды, активно рекомендуемые педагогами, стоят более 10 тыс. руб.

Напомним, в Новосибирске будут судить школьную учительницу, которая, по данным правоохранительных органов, распространяла ложную информацию о Вооружённых Силах РФ.