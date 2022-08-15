Дело новосибирской учительницы о фейках о ВС РФ поступило в суд

В Новосибирске учительница предстанет перед судом по делу о фейках о Вооруженных Силах РФ. По данным следствия, педагог опубликовала комментарий в соцсетях с целью «формирования негативного отношения» к действиям ВС РФ на территории Украины.

Уголовное дело в отношении учительницы из Новосибирска Ирины Толмачевой поступило в Октябрьский районный суд города, сообщает пресс-служба суда. Педагога обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий).

По данным следствия, педагог и членом профсоюза «Альянс учителей» обвиняется в том, что 4 марта с целью «формирования негативного отношения к действиям Вооруженных Сил Российской Федерации и государственных органов в целом на территории Украины» в ходе спецоперации опубликовала в одной из соцсетей комментарий с ложной информацией.

Учитель, по версии следствия, имела цель довести ложные данные о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине до сведения других лиц. Таким образом специалист хотела «привлечь к себе внимание путем демонстрации своей ложной осведомленности о происходящих на территории Украины событиях».

«При этом Толмачева И.В. не приняла мер к проверке достоверности опубликованных ею сведений, не обратилась к официальным данным Министерства обороны Российской Федерации и иным официальным источникам информации. Ссылки на официальные источники информации Толмачева И.В. также не разместила», — указано в сообщении пресс-службы суда.

Отметим, в рамках расследования уголовного дела правоохранители провели обыски в доме женщины, в результате которых были изъяты ноутбук и телефон. Как сообщает пресс-служба суда, дата судебного заседания по делу до настоящего времени судьей не определена.

Напомним, ранее стало известно о том, что правоохранители объявили в розыск обвиняемого в публичном распространении ложной информации об использовании ВС РФ депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко. В начале августа на основании уголовного дела о фейках о ВС РФ в розыск была объявлена депутат совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова.