Четыре туристических маршрута закрыли на Байкале из-за пожарной опасности

В Прибайкальском национальном парке Иркутской области закрыли четыре туристических маршрута из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В Прибайкальском национальном парке Иркутской области приостановили выдачу разрешений на посещение четырех туристических маршрутов из-за пожарной опасности. Речь идет о маршрутах в Береговом и Еланцинском лесничествах.

««Бугульдейка — Большая Марта – Петрова», «Тажераны», «Тырган — урочище Саган-Заба», «Черноруд — Сарма – Курма».<…> Причина закрытия – высокий класс пожарной опасности (5 из 5 возможных), в условиях действия особого противопожарного режима», — указано в сообщении.

Отмечается, что соответствующий режим был введен 5 июля в четырех лесничествах Ольхонского туристического кластера Прибайкальского национального парка. Кроме перечисленных маршрутов, специалисты приостановили разрешения на прохождение маршрута по акватории Малого моря с островами — части озера Байкал вблизи острова Ольхон.

«Разрешения, ранее выданные на указанные маршруты, приостанавливают своё действие. Посетителям парка рекомендуют выбрать новые маршруты или даты», — указано в сообщении.

Отметим, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 15 августа в Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в Купинском районе — чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, за сутки в Новосибирской области произошло 18 пожаров, из которых 4 — в городе. Накануне специалисты призвали горожан соблюдать меры безопасности из-за сильного ветра. Разводить костры и выходить на воду на маломерных судах на ближайшее время запрещено.