Вечером в субботу 13 августа, Новосибирск накрыло сильнейшим ливнем с грозой и градом, который, вдобавок, сопровождался сильным ветром в 20 метров в секунду. И, по прогнозам гидрометцентра, осадки будут продолжаться еще как минимум сутки.

ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает горожан соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность, находясь на открытом пространстве. Разводить костры и выходить на воду на маломерных судах на ближайшее время запрещено – пока не ослабнет ветер.

По прогнозу гидрометцентра, ветреная и пасмурная погода сохранится в Новосибирске и в начале следующей недели. В ночь на 15 августа ночная температура будет составлять от +10 до +12 градусов, днем – от 19 до 21 градуса выше нуля.

Напомним, что «Континент Сибирь» вместе с МЧС накануне предупреждали новосибирцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.