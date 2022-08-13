Новосибирск накрыло сильнейшим ливнем с грозой: синоптики предупреждают, что это только начало

Федор Туров
 
Плохая погода будет преследовать Новосибирск ближайшие несколько дней
Фото Михаила Перикова

Вечером в субботу 13 августа, Новосибирск накрыло сильнейшим ливнем с грозой и градом, который, вдобавок, сопровождался сильным ветром в 20 метров в секунду. И, по прогнозам гидрометцентра, осадки будут продолжаться еще как минимум сутки.

ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает горожан соблюдать меры безопасности и проявлять осторожность, находясь на открытом пространстве. Разводить костры и выходить на воду на маломерных судах на ближайшее время запрещено – пока не ослабнет ветер.

По прогнозу гидрометцентра, ветреная и пасмурная погода сохранится в Новосибирске и в начале следующей недели. В ночь на 15 августа ночная температура будет составлять от +10 до +12 градусов, днем – от 19 до 21 градуса выше нуля.

Напомним, что «Континент Сибирь» вместе с МЧС накануне предупреждали новосибирцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.

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