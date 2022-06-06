Умер президент новосибирского «нархоза»

Президент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Новиков умер 6 июня. В этом году ему должно было исполниться 63 года.

О смерти президента НГУЭУ сообщили в пресс-службе университета. Как уточнили «Континенту Сибирь» в окружении Александра Новикова, трагическое событие произошло внезапно.

«С прискорбием сообщаем, что на 63 году жизни скончался президент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Александр Владимирович Новиков», — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Новиков родился 24 сентября 1959 года в селе Кыштовка Новосибирской области. В 1984 году он окончил экономический факультет НГУ и до 1984 года работал в Институте экономики и организации промышленного производства (ИЭиОПП) СО АН СССР, где также поступил в заочную аспирантуру.

В 1991 году Александр Новиков возглавил партнёрство «Сибирская фондовая биржа», став одним из первых российских специалистов, которые участвовали в формировании финансового рынка Сибири. В 1999 году был назначен на должность завкафедрой «Рынок ценных бумаг» НГУЭУ. С 2014 по 2020 год занимал пост ректора университета, а в 2021 году стал президентом вуза.

Как отмечают в НГУЭУ, Александр Новиков внёс значительный вклад в развития университета – именно под его руководством стал формироваться университет предпринимательского типа.

Александр Новиков также возглавлял диссертационный совет при НГУЭУ и был членом диссертационного совета в Академии наук при ИЭиОПП СО РАН. По его руководством кандидатские и докторские диссертации защитили 32 человека.

За заслуги перед научным и образовательным сообществом Александр Новиков награждён почётной грамотой президента РФ, за вклад в популяризацию научной, научно-технической и инновационной деятельности – грамотой министерства науки и инновационной политики Новосибирской области. Также удостоен звания заслуженного экономиста региона.

Напомним, на посту ректора НГУЭУ по итогам выборов в ноябре 2020 года Александра Новикова сменил Павел Новгородов – на тот момент он находился в должности проректора.