Нового ректора выбрали большинством голосов делегаты конференции работников и учащихся НГУЭУ. Победу одержал первый проректор вуза Павел Новгородов.
В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) 26 ноября состоялись выборы ректора. Большинством голосов им стал Павел Новгородов, занимавший до сего дня должность первого проректора.
«Сегодня состоялась конференция сотрудников и обучающихся по выборам ректора НГУЭУ. Большинство делегатов конференции поддержало кандидатуру Павла Новгородова, действующего первого проректора НГУЭУ. Подсчет голосов закончился около двух часов назад», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе образовательного учреждения.
По итогам голосования, Павел Новгородов получил в четыре раза больше голосов, чем его оппонент. Напомним, вторым претендентом на пост ректора, одобренным аттестационной комиссией министерства образования России, был Олег Шерстобоев – заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ.
Официальное назначение нового ректора состоится лишь после выхода соответствующего приказа минобрнауки России. Срок полномочий действующего ректора НГУЭУ Александра Новикова истекает 17 декабря 2020 года.