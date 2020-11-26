Нового ректора выбрали большинством голосов делегаты конференции работников и учащихся НГУЭУ. Победу одержал первый проректор вуза Павел Новгородов.

В Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) 26 ноября состоялись выборы ректора. Большинством голосов им стал Павел Новгородов, занимавший до сего дня должность первого проректора.

«Сегодня состоялась конференция сотрудников и обучающихся по выборам ректора НГУЭУ. Большинство делегатов конференции поддержало кандидатуру Павла Новгородова, действующего первого проректора НГУЭУ. Подсчет голосов закончился около двух часов назад», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе образовательного учреждения.

По итогам голосования, Павел Новгородов получил в четыре раза больше голосов, чем его оппонент. Напомним, вторым претендентом на пост ректора, одобренным аттестационной комиссией министерства образования России, был Олег Шерстобоев – заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ.

Официальное назначение нового ректора состоится лишь после выхода соответствующего приказа минобрнауки России. Срок полномочий действующего ректора НГУЭУ Александра Новикова истекает 17 декабря 2020 года.

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