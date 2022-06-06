Отель Marriott в Новосибирске пока не будет менять название

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Отель Marriott в Новосибирске пока не будет менять название
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирский Marriott Hotel пока продолжит работать под прежним брендом, об этом «Континенту Сибирь» рассказал владелец отеля, глава холдинга TS Group Александр Бойко.

О прекращении операционной деятельности в России Marriott объявил 3 июня. В компании отметили, что не могут продолжать работу в России и предоставлять франшизу из-за санкций США, Великобритании и стран Европейского союза.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Александр Бойко, сегодня нет ясности, как на деле будет реализовано решение Marriott International уйти из России, так как в договоре «это не прописано». «На данный момент мы взяли паузу, чтобы в течение месяца урегулировать все вопросы. В то же время правительство РФ ранее предприняло некоторые шаги, в том числе и на законодательном уровне, которые должны позволить нам нивелировать негативные последствия подобных решений контрагентов и поддержать нашу позицию», – отметил Александр Бойко.

По словам главы TS Group, на данный момент «смена бренда не рассматривается». Впрочем, это и не исключено. «Все зависит от того, сможем ли мы отстоять такую позицию с учётом принятых нашим правительством решений», – прокомментировал возможную смену названия Александр Бойко. При этом он подчеркнул, что вынужденное решение партнера никак не отразится на гостях отеля. «Более того, мы сделаем все, чтобы обратить эту ситуацию в пользу нашему бизнесу и как минимум, сохранить и преумножить все те преимущества, благодаря которым гости делают свой выбор в пользу нашего отеля», – отметил Александр Бойко.

Ранее международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила о приостановке открытий новых отелей в России. Организация также решила приостановить инвестиции и будущие проекты.

В то же время отказ от инвестиций и новых проектов по развитию отелей сети Marriott в России, как сообщил инвестор проекта, соучредитель компании «Аграрная группа-Капитал» («АГ-Капитал») Андрей Тютюшев, не повлияет на решение о строительстве двух отелей в Томске.

Стоит отметить, что среди городов СФО кроме Новосибирска сеть Marriott представлена также в Иркутске. В 2018 году отель был продан в ходе банкротства его владельца ООО «Отель Сервис». Стартовая цена на отель составляла 1,44 миллиарда рублей. Действующим собственником отеля является московская компания «Палитра».

Также ранее строительство пятизвездочного отеля Marriott осуществлялось в Красноярске, однако гостиница была не достроена, а сам девелопер (ГК «Крепость») обанкротился.

Напомним, кроме Marriott, аналогичное решение о приостановке открытия новых отелей в России объявила сеть Hilton — сейчас под этим брендом возводится четырехзвездочный отель в Омске. Инвестор проекта ранее отмечал, что намерен достроить гостиницу в первоначальные сроки в независимости от возможности или невозможности дальнейшего использования бренда Hilton.

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