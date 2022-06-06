Отель Marriott в Новосибирске пока не будет менять название

Новосибирский Marriott Hotel пока продолжит работать под прежним брендом, об этом «Континенту Сибирь» рассказал владелец отеля, глава холдинга TS Group Александр Бойко.

О прекращении операционной деятельности в России Marriott объявил 3 июня. В компании отметили, что не могут продолжать работу в России и предоставлять франшизу из-за санкций США, Великобритании и стран Европейского союза.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Александр Бойко, сегодня нет ясности, как на деле будет реализовано решение Marriott International уйти из России, так как в договоре «это не прописано». «На данный момент мы взяли паузу, чтобы в течение месяца урегулировать все вопросы. В то же время правительство РФ ранее предприняло некоторые шаги, в том числе и на законодательном уровне, которые должны позволить нам нивелировать негативные последствия подобных решений контрагентов и поддержать нашу позицию», – отметил Александр Бойко.

По словам главы TS Group, на данный момент «смена бренда не рассматривается». Впрочем, это и не исключено. «Все зависит от того, сможем ли мы отстоять такую позицию с учётом принятых нашим правительством решений», – прокомментировал возможную смену названия Александр Бойко. При этом он подчеркнул, что вынужденное решение партнера никак не отразится на гостях отеля. «Более того, мы сделаем все, чтобы обратить эту ситуацию в пользу нашему бизнесу и как минимум, сохранить и преумножить все те преимущества, благодаря которым гости делают свой выбор в пользу нашего отеля», – отметил Александр Бойко.

Ранее международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила о приостановке открытий новых отелей в России. Организация также решила приостановить инвестиции и будущие проекты.

В то же время отказ от инвестиций и новых проектов по развитию отелей сети Marriott в России, как сообщил инвестор проекта, соучредитель компании «Аграрная группа-Капитал» («АГ-Капитал») Андрей Тютюшев, не повлияет на решение о строительстве двух отелей в Томске.

Стоит отметить, что среди городов СФО кроме Новосибирска сеть Marriott представлена также в Иркутске. В 2018 году отель был продан в ходе банкротства его владельца ООО «Отель Сервис». Стартовая цена на отель составляла 1,44 миллиарда рублей. Действующим собственником отеля является московская компания «Палитра».

Также ранее строительство пятизвездочного отеля Marriott осуществлялось в Красноярске, однако гостиница была не достроена, а сам девелопер (ГК «Крепость») обанкротился.

Напомним, кроме Marriott, аналогичное решение о приостановке открытия новых отелей в России объявила сеть Hilton — сейчас под этим брендом возводится четырехзвездочный отель в Омске. Инвестор проекта ранее отмечал, что намерен достроить гостиницу в первоначальные сроки в независимости от возможности или невозможности дальнейшего использования бренда Hilton.