Первый отель под брендом AZIMUT Hotels появится в республике Хакасия, сообщает пресс-служба гостиничной сети. Новое заведение планируют до конца 2024 года открыть в Абакане.

Гостиничный оператор AZIMUT Hotels откроет свой первый объект в Хакасии, ориентировочно, в III квартале нынешнего года. Сообщается, что семиэтажное здание уже практически построено — осталось завершить отделку фасада и интерьеров.

Новый отель будет оборудован шестью десятками номеров разных категорий, также в заведении расположится ресторан на 70 мест. По данным пресс-службы, отель расположен в центре города, в непосредственной близости от республиканской администрации и Первомайской площади, в 10 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала. Дорога от аэропорта Абакана до гостиницы на такси должна занять около 20 минут.

Azimut Hotels — российская гостиничная сеть, основанная в 2004 году Александром Клячиным. По состоянию на 2024 год в сеть входят 31 городской и 10 загородных отелей категорий 3, 4 и 5 звёзд, а также 20 российских санаториев. Сеть управляет объектами, находящимися в собственности, на основании контракта на управление и франшизу и на правах долгосрочной аренды.

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