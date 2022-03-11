Marriott приостановит открытие новых отелей в России

Сеть Marriott объявила о приостановке открытия новых отелей в России. Решение компании связанно с событиями в Украине.

Международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила о приостановке открытий новых отелей в России. Организация также решила приостановить инвестиции и будущие проекты по развитию отелей в стране в связи с ситуацией в Украине.

«Мы приняли решение, вступившее в силу немедленно, закрыть наш корпоративный офис в Москве и приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России», — указано в заявлении на сайте компании.

Сообщается, что отели сети в России принадлежат третьим лицам. Гостиничная сеть «продолжает оценивать возможность» их работы.

Отметим, в середине февраля стало известно о том, что в Томске на территории «Сибирской карандашной фабрики» планируется открыть четырехзвездочный и пятизвездочный отели сети Marriott. Возвести объекты должен был холдинг «Сибагро».

Компания Marriott International основана в 1927 году. Согласно сайту организации, компания насчитывает свыше 7 000 отелей в более 130 странах мира и 30 брендов. В настоящее время отели под брендом Marriott работают в двух сибирских городах — Новосибирске и Иркутске.

Отметим, в связи с ситуацией в Украине некоторые компании приостановили работу в России. В частности, приостановлена работа российских предприятий американского производителя строительной техники Caterpillar, компаний Coca-Cola и PepsiCo, о временном закрытии своих заведений объявили McDonald’s, KFC и Starbuсks.