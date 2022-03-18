В Томске продолжится строительство отелей приостановившей инвестиции в России сети Marriott

Приостановка инвестиций и будущих проектов по развитию отелей сети Marriott в России не повлияет на решение о строительстве двух отелей в Томске, сообщает ТАСС со ссылкой на инвестора проекта, соучредителя компании «Аграрная группа-Капитал» («АГ-Капитал») Андрея Тютюшева.

ООО «АГ – Капитал», ООО «Сибагро-Капитал» не отказываются от планов по возведению пятизвездочного и четырехзвездочного отелей сети Marriott в Томске.

Ранее компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила о том, что приостановит открытие новых отелей в России, а также заморозит инвестиции и будущие планы по развитию сети в стране в связи с ситуацией в Украине.

«В российском офисе Marriott нам не говорят ничего конкретного по поводу решения отказаться от открытия новых отелей сети. В любом случае у нас готов проект гостиниц, получено разрешение на строительство. Подготовительные работы уже ведутся, непосредственно стройка начнется в апреле», — сказал Андрей Тютюшев, отметив, что бренд отелей является открытым вопросом.

О планах по строительству отелей сети Marriott в Томске стало известно в середине февраля. Их планируется разместить на участке площадью 14,7 га на территории «Сибирской карандашной фабрики» в промзоне Томска.

Как сообщал директор холдинга «Сибагро», соучредитель ООО «Сибагро-Капитал» Андрей Тютюшев, в рамках проекта на территории отелей будет создан парк отдыха перед набережной.

Напомним, кроме Marriott, аналогичное решение о приостановке открытия новых отелей в России объявила сеть Hilton — сейчас под этим брендом возводится четырехзвездочный отель в Омске. Инвестор проекта ранее отмечал, что намерен достроить гостиницу в первоначальные сроки в независимости от возможности или невозможности дальнейшего использования бренда Hilton.