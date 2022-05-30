В Томской области посмертно наградили Орденом Мужества сотрудника Росгвардии, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Награду вручил матери погибшего бойца врио губернатора региона Владимир Мазур, сообщает пресс-служба облправительства.

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур передал Орден Мужества матери погибшего в ходе спецоперации на Украине росгвардейца Сергея Харченко. Государственной наградой мужчина награжден посмертно.

«Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур вручил Ольге Андреевне Харченко Орден Мужества, которым посмертно награжден ее сын Сергей за проявленное мужество в специальной военной операции на Украине», — сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сергей Харченко приехал в Томск из Кемеровской области, окончил Томский политехнический университет, позже стал работать в Росгвардии. В составе одного из ее подразделений мужчина в числе первых отправился на Донбасс, где погиб в ходе специальной военной операции.

Росгвардеец награжден государственной наградой за проявленное мужество указом президента России. В своем телеграм канале врио губернатора региона Владимир Мазур уточнил, что Сергей Харченко являлся старшим сержантом Росгвардии.

«С трудом подобрал слова, чтобы выразить свои соболезнования Ольге Андреевне. Воспитать Героя — почетно. Но нет ничего тяжелее, чем потерять сына. Это очень большое и страшное горе», — написал Владимир Мазур.

Напомним, 1 мая стало известно о гибели в специальной военной спецоперации бердчанина Ивана Романова, спасавшего товарища при выполнении боевого задания. Позже сообщалось о смерти еще пятерых жителей региона, погибших в боях во время спецоперации на Украине.