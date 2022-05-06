В Новосибирской области хоронят пятерых жителей региона, погибших в спецоперации на Украине

В пятницу, 6 мая, в Новосибирской области проходят похороны пятерых военнослужащих, погибших в боях во время военной спецоперации на Украине. Жители региона прощаются с уроженцами Татарского, Маслянинского и Купинского районов, а также Бердска.

О прощании с жителями региона сообщают районные администрации.

В Татарском районе 6 мая объявлен Днём траура из-за гибели 22-летнего Святослава Минькова и 27-летнего Артёма Осипова. В Маслянинском районе прощаются с 23-летним жителем села Мамоново Иваном Смердиным. Известно, что он служил по контракту в звании младшего сержанта старшим механиком – водителем танковой роты танкового батальона и погиб 28 апреля.

В Купинском районе проходят похороны 35-летнего командира отделения связи Ивана Семечкова. По информации на сайте районной администрации, с 2005 по 2007 год служил в армии по призыву, после чего работал трактористом в родной деревне. В военной спецоперации на Украине он погиб 25 апреля.

Бердчане прощаются с командиром отделения группы специального назначения, сержантом контрактной службы Александром Жовнером, ему было 25 лет. По данным муниципалитета, он поступил на военную службу по контракту в 2016 году. Александр успел принять участие в военной операции в Сирии и заслужить медали Минобороны РФ «Генерала армии Маргелова», «За воинскую доблесть» II степени и «За службу в 24 отдельной бригаде специального назначения».

Напомним, 1 мая сообщалось о гибели в военной спецоперации 33-летнего бердчанина Ивана Романова, спасавшего товарища при выполнении боевого задания.

В Новосибирской области семьям военнослужащих, погибших в военной спецоперации на Украине, направляется единовременная выплата в размере 3 млн руб. Родным раненых полагается единовременное пособие в размере 1 млн руб.