Житель новосибирского Бердска погиб на спецоперации, спасая товарища

В боях на Украине погиб 33-летний капитан гвардии из Бердска Новосибирской области. Как сообщили в администрации муниципального образования, молодой человек скончался при спасении боевого товарища.

Бердчанин Иван Романов 1989 года рождения погиб во время выполнения боевого задания в ходе военной спецоперации на Украине 24 апреля, сообщает администрация города. Сибиряк дважды награждён Орденом Мужества, в том числе посмертно.

Как отмечают муниципальные власти, уроженец Новосибирской области погиб, спасая боевого товарища.

«Отважный поступок Ивана Романова – пример доблести и мужества, настоящего проявления патриотизма. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Ивана Романова — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти», — сообщили в администрации Бердска, где также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Иван Романов окончил бердскую школу №3 «Пеликан» в 2006 году. В 2011 году завершил учёбу в Новосибирском высшем военном командном училище, после чего был распределён на военную службу в Тамбов. Участвовал в освобождении Крыма и мирном урегулировании вооружённого конфликта в Сирии.

«Те, кто его знал, характеризуют его как очень спокойного, уравновешенного, сдержанного, отзывчивого и вежливого молодого человека. Учителя отзываются как о хорошем товарище. Не ставил свои личные интересы выше других. Хорошо учился, принимал участие в жизни класса и школы», — также отмечают в городской администрации.

Напомним, на днях сообщалось о гибели на спецоперации жителя Чулыма Новосибирской области. Он также посмертно удостоен Ордена Мужества.

Ранее также сообщалось о том, что новосибирским семьям погибших на Украине солдат выделяется единовременная материальная помощь в размере 3 млн руб.