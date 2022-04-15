Новосибирские власти выплатят по 3 млн рублей семьям погибших участников спецоперации на Украине

В Новосибирской области утвердили единовременную материальную помощь семьям участников специальной военной операции, погибших на территории ДНР, ЛНР и Украины. Им выплатят по 3 млн рублей.

Постановление правительства Новосибирской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, средства выделят из резервного фонда регионального правительства. Единовременную материальную помощь министерство труда и социального развития Новосибирской области обеспечит семьям военных, сотрудников Росгвардии и полиции, погибших в ходе спецоперации.

«Обеспечить оказание единовременной материальной помощи в размере 3 000 000,00 руб. членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявленных умершими) в результате участия в специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины с 24 февраля 2022 года», — указано в документе.

Согласно постановлению, членами семьи погибшего участника специальной военной операции, имеющими право на получение единовременной материальной помощи, являются супруга лица, его родители, дети, не достигшие возраста 18 лет, старше 18-ти, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетнего возраста, а также те, кто обучается в образовательных организациях в очной форме – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

«Возраст детей погибшего (умершего) участника специальной военной операции учитывается по состоянию на день гибели (смерти) погибшего (умершего) участника специальной военной операции», —сказано в документе.

Напомним, в середине марта на сессии новосибирского горсовета депутаты проголосовали за выделение соцподдержки военнослужащим, принимающим участие в военной спецоперации на Донбассе. На эти цели из бюджета города были направлены дополнительные средства. Судебные приставы региона объявили о приостановке взыскания задолженностей с участников специальной операции.