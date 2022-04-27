Житель новосибирского Чулыма погиб в спецоперации на Украине

В Чулыме Новосибирской области похоронили местного жителя, погибшего в боях на территории ЛНР, ефрейтора Андрея Шуваева. Военнослужащий удостоен Ордена Мужества посмертно.

О гибели чулымца сообщает группа «Новосибирск скорбит» соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в паблике накануне вечером, в связи с трагическим событием 25 апреля был объявлен в Чулымском районе днём траура.

«Прощание проходило со всеми почестями. Военнослужащие стояли в карауле с портретом и наградами солдата, а гроб несли на руках по улице в сопровождении военного духового оркестра. На кладбище во время опускания гроба звучал гимн Российской Федерации. Память погибшего почтили тремя залпами из боевого оружия», — говорится в сообщении.

По данным группы, Андрей Шуваев служил в МВД и российской армии. Кроме того, в 2008 году он побывал в длительной командировке в Чечне.

Погибший представлен к Ордену Мужества посмертно. Ранее он был также награждён двумя медалями за военную службу.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о гибели на Украине уроженца Чановского района Новосибирской области Александра Убушаева. В число погибших во время военной спецоперации в апреле также попали житель Новосибирска Никита Сухих и бердчанин Семён Прощалыгин.

В Новосибирской области семьям погибших на Украине предоставляется единовременная материальная помощь в размере 3 млн руб.