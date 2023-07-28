Как стало известно, жители сибирских регионов, добившиеся заметных результатов в профессиональной деятельности, были поощрены Почетными грамотами от президента РФ. Информация об этом появилась на сайте полпреда президента в СФО.

Как сообщается, Почетной грамотой за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден директор Балахтинского ДРСУ из Красноярского края. Благодарности от главы государства получили зампред комитета по земельным ресурсам Барнаула, кузбасский электрослесарь с шахты «Полосухинская» и два сотрудника АО «КемВод» — начальник электроцеха и слесарь-ремонтник насосной станции.

Кроме этого, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Почетную грамоту президента Российской Федерации получил директор овощеводческого хозяйства «ДАРЫ ОРДЫНСКА» из Новосибирской области, а один из акционеров омской «Семиреченской базы снабжения» удостоился благодарности.

Ранее стало известно, что Новосибирск вошел в десятку умнейших городов России.