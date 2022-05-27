20 млн рублей ущерба причинила майнинг-ферма в Новосибирске

Уголовное дело о причинении ущерба на сумму свыше 20 млн рублей энергоснабжающей организации при производстве криптовалюты возбуждено в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура Калининского района Новосибирска провела проверку исполнения законодательства об электроэнергетике после обращения от акционерного общества «РЭС». Ведомству поступила информация о несанкционированном подключении к электрическим сетям и неучтенном потреблении электроэнергии.

Установлено, что в поселке Пашино в Новосибирске на огороженном земельном участке рядом с подстанцией были расположены контейнеры и один нестационарный объект. В них находилось работающее электрическое оборудования для майнинга криптовалюты без приборов учета и заключения договора энергоснабжения.

«За период бездоговорного подключения к сетям был причинен ущерб организации на сумму свыше 20 млн рублей. В этой связи материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам рассмотрения материалов проверки правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, накануне стало известно о том, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении замглавы администрации Чановского района Новосибирской области Андрея Тузова. Чиновника обвинили в получении взятки иномаркой на почти 1 млн рублей.