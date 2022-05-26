Замглавы района Новосибирской области предстанет перед судом за получение взятки автомобилем

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главы администрации Чановского района Новосибирской области Андрея Тузова, обвиняемого в получении взятки иномаркой. Незаконное вознаграждение ему передали за неправомерное подписание документа.

Заместитель главы администрации Чановского района Новосибирской области по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетики Андрей Тузов обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия в крупном размере, сообщает прокуратура региона 26 мая.

По данным следствия, в мае 2019 года Тузов незаконно подписал акт о вводе в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в посёлке Новоякуль, которая была реконструирована со значительными отклонениями от проекта работ. Муниципальный контракт на эти работы был заключён в 2018 году.

За эти действия чиновник весной 2019 года получил от директора ООО «Абсолют» автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 930 тыс. руб.

Свою вину Тузов полностью признал. Он также заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам которого возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета. Последний обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) за подписание актов фактически не выполненных работ по водоснабжению.

Уголовное дело в отношении замглавы администрации Чановского района передано в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, на днях был вынесен приговор красноярскому экс-чиновнику за взятки автомобилями.