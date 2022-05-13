Ремонт купола Новосибирского театра и балета завершат в 2023 году

Реставрацию купола здания Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего художественного руководителя театра Владимира Кехмана.

Как сообщил бывший художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, работы по ремонту купола здания планируется завершить к 78-летию учреждения в 2023 году. Театр открылся 12 мая 1945 года.

«Купол, я очень надеюсь, мы закончим к следующему дню рождения, 78-летию. Мы получили полностью все оборудование, все готово, получили разрешение. Самое важное театр будет работать. Мы закончим наконец-то со строителями все наши переговоры, театр закрываться не будет. Я так понимаю, что где-то с 1 июня мы начинаем работы по куполу», — сказал Кехман.

Ранее Владимир Кехман сообщал, что в ремонте купола театра примет участие Новосибирский авиационный завод им. Чкалова. Предприятие изготовит лепестки конструкции. По словам бывшего худрука учреждения, облик купола останется прежним, однако, для его отделки будут использованы более современные материалы. Завершить все ремонтные работы в театре планируется в 2025 году.

Отметим, электронный конкурс на поиск подрядчика по ремонту купола Новосибирского театра оперы и балета был объявлен в июле прошлого года. В рамках контракта победитель конкурса должен удалить трещины на бетонной части купола, провести реставрацию декоративных элементов кровли купола, восстановить декоративные детали дверей, решеток и другое. Цена контракта составила более 1,1 млрд рублей.

Контракт заключен с московским ООО «РСК-Ренессанс». Организация ранее уже выигрывала конкурсы на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании НОВАТа.