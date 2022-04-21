В Новосибирске пройдёт гала-концерт «С днем рождения, НОВАТ!» в честь 77-летия театра. Поздравить театр на сцену выйдут ведущие артисты оперы и балета России.

Первые звёзды российских театров выступят в большом праздничном концерте «С днем рождения, НОВАТ!». Представление пройдет 12 мая, в 77-й день рождения Новосибирского театра оперы и балета.

«В большой праздничной программе история НОВАТа и его сегодняшний день будут представлены в ярких музыкальных иллюстрациях, звезды оперы и балета исполнят фрагменты этапных для нашего театра постановок. Как и 77 лет назад, под сводами Театра Победы прозвучит грандиозный хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки – самого первого спектакля Новосибирского театра оперы и балета, с которого 12 мая 1945 года началась его творческая биография. Арии, дуэты, ансамбли из оперных шедевров, исполненных в Сибирском Колизее с 1945 года, прозвучат в исполнении солистки Михайловского театра Софьи Файнберг, солиста театра «Геликон-Опера» Алексея Тихомирова, солистов оперной труппы НОВАТа Софии Бачаевой, Дианы Белозор, Ольги Колобовой, Екатерины Марзоевой, Ирины Новиковой, Галины Петкевич, Светланы Токаревой, Елизаветы Целиковой, Дарьи Шуваловой, Юлии Юмаевой, Артема Акимова, Михаила Агафонова, Константина Буинова, Гурия Гурьева, Андрея Денисова, Юрия Комова», — сообщила пресс-служба театра.

В балетной программе концерта ожидаются фрагменты балетной классики и шедевров хореографии XX-XXI веков в исполнении солистов Большого театра России – заслуженного артиста России Ивана Васильева, премьеров Дениса Родькина и Владислава Лантратова, солистки Элеоноры Севенард и народной артистки России Марии Александровой. Также на сцену выйдут звезды балета Михайловского театра – Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. И, конечно же, солисты труппы НОВАТа – народная артистка России Анна Жарова, заслуженная артистка России Ольга Грушенкова, прима-балерина Анна Гермизеева и премьер Роман Полковников.

Кроме того, в концерте будут участвовать хор НОВАТа, детский хор и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного артиста России Павла Сорокина. Режиссером Гала-концерта «С днем рождения, НОВАТ!» выступит Владимир Кехман.

В театре отметили, что концерт участвует в программе «Пушкинская карта». Ранее стало известно, что Новосибирский театр оперы и балета реализовал 50 тыс. билетов по «Пушкинской карте» с начала действия государственной программы.