Назван подрядчик на миллиардный ремонт купола Новосибирского театра оперы и балета

Заявку на участие в конкурсе по ремонту купола Новосибирского театра оперы и балета подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «РСК-Ренессанс».

Организация стала единственным претендентом на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы здания Новосибирского театра оперы и балета. В связи с тем, что была подана лишь одна заявка, конкурс признан несостоявшимся. Подведение итогов состоялось 18 августа.

«На основании п.4 ч.1 ст.55.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с Подрядчиком, подавшим единственную заявку, признанную соответствующей установленным требованиям», — отмечается в итоговом протоколе комиссии. Стоимость контракта составила свыше 1,177 млрд рублей.

Напомним, электронный конкурс на поиск подрядчика был объявлен 14 июля на сайте госзакупок. В рамках контракта подрядчик удалит трещины на бетонной части купола, установит противопожарную систему, проведет реставрацию декоративных элементов кровли купола, восстановление декоративных деталей дверей, решеток и другое.

Закончить ремонт купола необходимо до 15 декабря 2023 года. Источниками финансирования работ являются субсидия и средства театра. Гарантийный срок составит 60 месяцев, или пять лет.

ООО «РСК-Ренессанс» зарегистрировано в Москве с 2017 года, генеральным директором организации является Нино Лордкипанидзе, учредитель — Валерий Агеев. Ему принадлежит 100% доли компании. Основным видом деятельности «РСК-Ренессанс» является деятельность в области архитектуры. Организация также занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог, метро, мостов, тоннелей и другое.

По данным Rusprofile, в 2018 году выручка компании составила 167 млн рублей, в 2019 году — 671 млн рублей, в 2020 году — 127 млн рублей. Отметим, что прибыль «РСК-Ренессанс» в 2019 году достигла 16 млн рублей, хотя за год до этого цифра составила 2,9 млн рублей. В 2020 году прибыль организации упала до 1,1 млн рублей.

ООО «РСК-Ренессанс» ранее выигрывало контракты на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании Новосибирского театра оперы и балета. Организация выиграла два тендера в 2019 и 2021 годах. Первый предполагал реставрацию репетиционного зала и помещений зоны «Д» здания, второй — ремонт в зонах «А», «Е» и «Г».

Добавим, что компания стала победителем в конкурсе по ремонту Большого зала Новосибирской государственной консерватории имени М.И.Глинки в конце июля текущего года. Стоимость работ на объекте составит более 699 млн рублей.

В числе заказчиков подрядчика — «Михайловский театр» и «Государственный Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, администрация губернатора Санкт-Петербурга.