НОВАТ заключил контракт на постановку «Конька-Горбунка» с экс-худруком Кехманом

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) заключил контракт со своим бывшим художественным руководителем Владимиром Кехманом на постановку спектакля «Конек-Горбунок».

Информация размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, НОВАТ заключил контракт с «гражданином Российской Федерации Владимиром Абрамовичем Кехманом» на постановку балета «Конек-Горбунок», премьера которого запланирована 9 и 10 апреля 2022 года в Новосибирске. Местом показа выбрана Большая сцена театра.

«Автор лично создает режиссерскую постановку и художественную концепцию спектакля, включающее в себя: разработку авторского замысла постановки спектакля; действенный анализ и постановку мизансцен спектакля; художественное решение спектакля во времени и пространстве сцены заказчика. <…> Автор создает произведение, руководствуясь собственным художественным видением, указаниями заказчика», — указано в документах.

Уточняется, что автор лично выполнит работы по постановке спектакля в качестве режиссера-постановщика. Он обязан согласовать постановочную группу, провести репетиционный процесс, генеральную репетицию и выпустить спектакль для исполнения на сцене.

Стоимость контракта составляет 1,25 млн рублей. Деньги будут выделены из собственных средств оперного театра. Заказчик обеспечит автору не более трех авиаперелетов по маршруту Санкт-Петербург/Москва — Новосибирск — Санкт-Петербург/Москва бизнес-классом, проживание в номере «полулюкс» отеля Marriott Novosibirsk Hotel, в также вип-проход в зале повышенной комфортности аэропорта Новосибирска. Отметим, контракт действует до 15 мая текущего года. Выполнить работы необходимо до 10 апреля.

«Автор не вправе без согласия заказчика привлекать к созданию произведения соавторов, а также заимствовать чужой творческий труд без согласия авторов. При необходимости привлечения соавтора условия его работы по созданию произведения являются предметом отдельного соглашения между заказчиком и соавтором», — сказано в документах.

Напомним, Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя НОВАТа в конце октября 2021 года. Он назначен директором МХАТ им. М. Горького и продолжает работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. Новым художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балета стал главный дирижер театра Дмитрий Юровский.