Henkel подтвердил информацию о приостановке работы завода в Новосибирской области

Компания Henkel, крупный производитель ряда непродовольственных товаров, объявила о прекращении работы в России в знак протеста против спецоперации на Украине. Среди предприятий, которые могут закрыть свои двери – завод строительных смесей в Криводановке, на котором работает около ста человек.

Концерн Henkel AG владеет большим количеством брендов промышленных и бытовых товаров, производимых в России. Сюда входят Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», клей «Момент», и строительные смеси Ceresit и Metylan – последние производятся, в том числе, в Новосибирской области.

Завод «Хенкель Баутехник», построенный в промышленной зоне №27 Криводановского сельсовета, заработал в 2015 году.

«Я поручаю минпромторгу уточнить обстановку по поводу Henkel, – сказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 25 апреля. – Хотелось бы знать, что они понимают под уходом и чем это грозит. Мы уже слышали, что они уходят, а потом оказывалось, что нет. И еще, отработайте по другим производителям смесей, выясните, готовы ли они заместить уходящих с рынка конкурентов».

Свою позицию относительно ухода из России в связи с украинскими событиями Henkel уже неоднократно анонсировал. 4 марта компания объявила, что прекращает новые инвестиции, рекламные кампании и всю спонсорскую активность на территории России. На следующий день появилось уточнение, что производство и продажи на российском рынке сворачивать никто не собирается.

4 апреля председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра на годовом собрании акционеров сказала, что Henkel «внимательно следит за развитием событий», но об уходе речь пока не идет. 19 апреля ТАСС, «Интерфакс» и ряд других СМИ опубликовали новость о том, что предприятия Henkel в России, включая завод в Криводановке, могут быть проданы новым владельцам. 22 апреля Henkel эту информацию официально опроверг: «Переговоры о продаже завода в Новосибирской области, как и заводов в других регионах, в данный момент не ведутся. Все заводы работают в штатном режиме». Но информацию о том, что руководство компании приняло решение инициировать процесс ухода компании с российского рынка, они подтвердили.

Компания объявила, что всем российским будет выплачиваться зарплата, однако как долго – в компании пока не знают. Свои финансовые потери Henkel тоже не раскрывает.

Заместитель министра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин сообщил, что в связи с этой новостью минпромторг наладил дополнительный мониторинг рынка строительных смесей. «Пока рост цен в этом сегменте не выявлен», – прокомментировал он.

Проектная мощность завода «Хенкель Баутехник» составляет 150 тысяч тонн сухих строительных смесей в год. Потребность Новосибирской области в рассматриваемой продукции оценивается примерно в 500 тысяч тонн.