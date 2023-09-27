Количество компаний, вступивших в национальный проект «Производительность труда» в Новосибирской области продолжает расти. Очередным членом этого списка становится строительная компания Брусника, эффективность работы в которой будут повышать с помощью экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Информацию об этом предоставила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Компания Брусника специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов и комплексном развитии городских территорий, строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, а также Москве и Московский области. Внедрение инструментов бережливого производства в екатеринбургском филиале ООО «Брусника. Конвейер производства» показало эффективность и холдинг принял решение тиражировать опыт участия в нацпроекте на еще одну свою компанию, находящуюся в Новосибирске.

В Новосибирской области в национальном проекте, который курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, будет участвовать фабрика по производству домокомплектов из сборного железобетона – филиал ООО «Брусника. Мобильная индустриализация». Фабрика расположена на территории застройки ЖК «Пшеница» в Краснообске: от скорости, качества производства и монтажа изделий зависит выполнение плана застройки района.

«Цель проекта – с помощью экспертов ФЦК построить эффективные потоки на производстве и сборке плит перекрытия с интегрированными сетями и несущих стен, что позволит повысить скорость производства, монтажа и качества сборки домов. А также за счет исключения потерь снизить себестоимость домокомплектов и монтажных работ», – говорит директор по операционному управлению ООО «БМИ» Юрий Никитин.

Проект направлен на увеличение производительности труда на предприятии по производству сборных железобетонных конструкций для строительства зданий различного назначения, где реализован переход от традиционного способа производства железобетонных изделий к префабрицированному. Конструктивная система уникальна и состоит из совокупности предварительно произведенных конструктивных и неконструктивных элементов и методологии сборки здания на строительной площадке.

Ранее мы рассказывали, что количество предприятий Новосибирской области, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», достигло сотни.