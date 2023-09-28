Новосибирских бизнесменов научат, как открыть и развивать магазин «у дома»

Центр «Мой бизнес», новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и региональный минпромторг запускают обучающую программу «Магазин у дома: наука выживания». Она будет актуальна для тех, кто уже работает в розничном бизнесе, так и для тех, кто только планирует открыть магазин «у дома».

Программа пройдет с 28 сентября по 12 октября 2023 года. Автором и модератором программы является вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Участникам расскажут о трендах покупательского поведения и развития каналов торговли в России на 2023-2024 годы. Также в рамках программы пройдет экспертная сессия профессионалов сферы ритейла по вопросам автоматизации и оптимизации магазинов, управлению ассортиментом, маркетинговой политике, бизнес-модели и др. Запланирован также семинар по теме налогового и финансового учета, юридическим аспектам, по эффективному взаимодействию розницы с банком: от регистрации компании до проверки потенциальных сотрудников. Кроме того, участники получат возможность получить индивидуальную консультацию по вопросам бухгалтерского, налогового, финансового учета.

Особенностью программы станет большое количество экскурсий в действующие сети магазинов такого формата. В частности в рамках программы запланированы экскурсии в магазины у дома, которые проведут собственники или руководители магазинов «Фермер Центр», «Калина-Малина», «Фасоль», «Свой».

Официальное открытие программы пройдет 28 сентября в 10:00. В нем помимо Натальи Кошелевой примут участие заместитель главы минпромторга Новосибирской области Максим Останин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, директор центра «Мой бизнес» Михаил Космынин, председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов, заместитель председателя федерального комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» Евгения Чавкина.

Участие в обучающей программе бесплатно. Необходимо только зарегистрироваться на сайте.

Напомним, что 5 октября 2023 года в Новосибирске также стартует образовательное мероприятие для местных товаропроизводителей «Школа торговли». Проект, реализуемый в регионе более 5 лет, призван улучшить качество диалога между ритейлерами и локальными производителями.

Также 25-27 октября 2023 года в МВК «Новосибирск-Экспоцентр» пройдут «Дни ритейла».

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