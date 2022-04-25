Андрей Травников поручил уделить особое внимание улицам Новосибирска в рамках ремонта дорог на федеральные средства

Юлия Моисеева
 
ремонт дорог
Фото Михаила Перикова

Новосибирская область получила дополнительные два миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Глава региона Андрей Травников поручил включить улицы областного центра в список объектов, которые планируется привести в нормативное состояние на эти средства.

С поручением подготовить перечень объектов для дорожного ремонта на федеральные средства губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на оперативном совещании 25 апреля. Финансовая поддержка на 2022 год в объёме 2 млрд руб. поступила о Росавтодора при поддержке депутата Госдумы от региона Александра Жукова на прошлой неделе.

Как подчеркнул Андрей Травников, особое внимание планируется уделить муниципальным дорогам, в частности, в Новосибирске. Губернатор попросил включить их в перечень объектов, планируемых к ремонту в текущем году, за счёт перераспределения лимитов.

«Несмотря на то, что это целевые средства, направленные на формирование опорной сети региональных дорог, необходимо найти возможность выделить дополнительные ресурсы на ремонт и муниципальных дорог, в первую очередь, улиц города Новосибирска», — отметил глава региона на своём Telegram-канале 25 апреля.

Напомним, в марте ТУАД Новосибирской области сообщал о планах направить на дорожный ремонт в регионе в текущем году 4,5 млрд руб. На эти средства предполагается привести в нормативное состояние около 300 км дорог.

Ранее также сообщалось, что в Новосибирской области планируется отремонтировать дорогу до уникальной церкви в Болотнинском районе.

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