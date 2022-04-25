Андрей Травников поручил уделить особое внимание улицам Новосибирска в рамках ремонта дорог на федеральные средства

Новосибирская область получила дополнительные два миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Глава региона Андрей Травников поручил включить улицы областного центра в список объектов, которые планируется привести в нормативное состояние на эти средства.

С поручением подготовить перечень объектов для дорожного ремонта на федеральные средства губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на оперативном совещании 25 апреля. Финансовая поддержка на 2022 год в объёме 2 млрд руб. поступила о Росавтодора при поддержке депутата Госдумы от региона Александра Жукова на прошлой неделе.

Как подчеркнул Андрей Травников, особое внимание планируется уделить муниципальным дорогам, в частности, в Новосибирске. Губернатор попросил включить их в перечень объектов, планируемых к ремонту в текущем году, за счёт перераспределения лимитов.

«Несмотря на то, что это целевые средства, направленные на формирование опорной сети региональных дорог, необходимо найти возможность выделить дополнительные ресурсы на ремонт и муниципальных дорог, в первую очередь, улиц города Новосибирска», — отметил глава региона на своём Telegram-канале 25 апреля.

Напомним, в марте ТУАД Новосибирской области сообщал о планах направить на дорожный ремонт в регионе в текущем году 4,5 млрд руб. На эти средства предполагается привести в нормативное состояние около 300 км дорог.

Ранее также сообщалось, что в Новосибирской области планируется отремонтировать дорогу до уникальной церкви в Болотнинском районе.