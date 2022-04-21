Дорогу до уникальной церкви отремонтируют в Новосибирской области

В Новосибирской области до осени планируется отремонтировать участок дороги в районе посёлка Турнаево Болотнинского района, где расположен уникальный памятник архитектуры – церковь Серафима Саровского. Это единственный в регионе деревянный храм, сохранившийся с начала прошлого века.

Участок дороги «10 км а/д «Н-0412» — Турнаево» в Болотнинском районе Новосибирской области протяжённостью два километра планируется отремонтировать до осени 2022 года, сообщает пресс-служба ТУАД 21 апреля.

Как уточнили в ведомстве, ремонт запланирован на участке с первого по третий километр дороги. Работы выполнит ООО «СК Рубин».

Подрядчику необходимо выполнить планировку основания дороги, исправить её профиль, устроить щебёночное покрытие, обустроить участок трассы и установить дорожные знаки.

«Дорога была построена в 70-е годы хозяйственным способом и нуждалась в ремонте. По этому участку ежедневно перевозят товары первой необходимости, доставляют продукты, строительные и продовольственные материалы, одежду. По дороге осуществляется круглогодичное рейсовое сообщение, в учебный год по ней подвозят школьников к учебным заведениям», — рассказали в ТУАД Новосибирской области.

Расположенная в деревне Турнаево церковь Серафима Саровского – единственный в регионе сохранившийся деревянный храм начала ХХ века, построенный на средства старожилов и переселенцев. Ежегодно с 2000 года к церкви совершается паломничество из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей – Крестный ход традиционно проходит 31 июля.

Напомним, в марте сообщалось о выделении средств на ремонт Чуйского тракта.