Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области направит 4,5 млрд рублей на ремонт дорог в регионе в 2022 году. Ремонтами будет охвачено около 300 км дорог области, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Новосибирской области отремонтируют почти 300 км областных дорог. За счет федеральных средств нацпроекта «БКД» отремонтируют больше 60 объектов. Дорожно-строительные работы развернутся во всех районах. Сумма, которую планируется направить, составляет 3,4 млрд рублей.

Из регионального бюджета на ремонт дорог области направят 1 млрд 100 млн рублей. В плане отремонтировать такие дороги, как «Куйбышев — Северное» в Северном районе, в Чулымском районе – дорогу к поселкам Петровский и Большеникольское, в Чановском – дорогу «Чаны-Венгерово-Кыштовка»; в Усть-Таркском – Старый Московский тракт, в Убинском – на Крещенское. В Тогучинском – к поселкам Шмаково и Репьево, «Чингис — Нижнекаменка – Завъялово» – в Ордынском районе, в Маслянинском – на Елбань, в Краснозерском – на Луговой и другие.

В январе этого года компания «Новосибирскавтодор» выиграла конкурс на ремонт двух участков федеральной дороги Р-254 «Иртыш» стоимостью свыше миллиарда рублей.

Напомним, также в конце января Новосибирской области выделили дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на завершение первого этапа строительства Восточного обхода Новосибирска. Строительством объекта занимается компания «Новосибирскавтодор».