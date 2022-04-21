Суд отправил в колонию-поселение новосибирца за смерть четырех человек при пожаре в гаражной надстройке

Суд в Новосибирске вынес приговор владельцу надстройки над гаражным боксом, где в результате пожара погибли четыре человека. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 50-летнему владельцу гаража, где в прошлом году при пожаре погибли четыре человека, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как сообщала ранее пресс-служба ведомства, пожар произошел 19 января прошлого года в самовольной надстройке над одним из боксов в гаражном кооперативе в Дзержинском районе Новосибирска.

Отмечается, что мужчина в осеннее время 2020 года предоставил в наем гражданам указанную надстройку в качестве жилого помещения, подключив ее к частной электрической сети в обход схемы электроснабжения гаражного кооператива, «создав угрозу возникновения коротких замыканий в электросети надстройки».

«19.01.2021 в ночное время в помещении надстройки над гаражным боксом в результате работы электросети в аварийном режиме произошел пожар, в результате которого наступила смерть проживающих там четырех человек», — сообщили в ведомстве.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). По данным СУ СК РФ по региону, в ходе предварительного следствия подсудимый частично признал вину в содеянном.

Приговором Дзержинского суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Как сообщает пресс-служба суда, осужденный должен следовать в колонию-поселение самостоятельно. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в середине апреля суд в Новосибирской области вынес приговор местному жителю, из-за неосторожного обращения с огнем которого порядка 50 дачных строений было уничтожено при пожаре в конце апреля 2020 года. Ему назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ.