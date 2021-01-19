Четыре человека сгорели в гаражном комплексе в Новосибирске

Следователи выясняют причину пожара в Дзержинском районе Новосибирска, унёсшего жизни четырёх человек. ЧП произошло рано утром во вторник в гаражном комплексе.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области организовало доследственную проверку по факту пожара, произошедшего на втором этаже гаражного комплекса по улице Почтовый лог, 1 в Новосибирске. По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о ЧП поступило в 3:34 по местному времени 19 января.

Во время тушения спасатели обнаружили тела четырёх человек, их личности устанавливают. По предварительной информации, в помещении могли находиться ещё люди. Разбор завалов продолжается.

На момент прибытия пожарных горела крыша здания. Возгорание было локализовано в течение полутора часов, открытое горение ликвидировали ещё через час. По предварительным данным, огонь распространился на площади 120 квадратных метров.

Отмечается, что первый этаж гаражного комплекса построен из кирпича, второй – из дерева с металлической обшивкой, он снабжён дощатой пристройкой.

В тушении пожара были задействованы 66 человек и 21 машина. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, на прошлой неделе при пожаре в жилом доме в Бердске погибли двое пенсионеров.