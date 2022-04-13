Суд назначил исправительные работы новосибирцу за поджог 50 домов

В Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю, из-за неосторожного обращения с огнем которого порядка 50 дачных строений было уничтожено при пожаре. Действия обвиняемого нанесли ущерб владельцам имущества на сумму свыше 31 млн рублей.

Крупный пожар из-за неосторожных действий мужчины произошел в конце апреля 2020 года в садовом товариществе «Надежда» в поселке Порос Мошковского района Новосибирской области. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по региону, огнем было уничтожено порядка 50 дачных строений. При ликвидации возгорания были задействованы два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги, 49 человек и 9 единиц техники.

Суд установил, что подсудимый в пожароопасный период выжигал сухую траву на своем приусадебном участке, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области,

«Мужчина не предпринял должных мер по контролю за обращением с огнем в пределах своего участка при горении сухой травы и покинул участок. Из-за погодных условий огонь распространился на соседний участок, где произошло возгорание жилого дома и надворных построек. После чего огонь распространился на территории садоводческих обществ, расположенных в юго-восточном направлении от остановочной платформы Порос до остановочной платформы Тасино», — отметили в ведомстве.

Из-за неосторожного обращения с огнем было уничтожено и повреждено имущество 63 жителей на сумму свыше 31 млн рублей. Мужчина признал вину частично.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес мировой судья 1-го судебного участка Мошковского судебного района. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем). Мужчину приговорили к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства условно, с испытательным сроком 1 год 11 месяцев.

«Суд также возложил на него дополнительные обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденным, а также являться для регистрации в указанный орган по месту пребывания один раз в месяц», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что суд также удовлетворил 44 иска граждан о возмещении вреда, еще в девяти причиненный вред был компенсирован страховыми компаниями. Семь исков были не поддержаны заявителями в ходе судебного разбирательства, трое отказались от заявлений.