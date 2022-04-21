В Омске «Газпром нефть» пополнила городской автопарк транспортом на экотопливе

Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании «Газпром нефть» передал муниципалитету 20 новых автобусов, работающих на природном газу. Предприятие поддержало программу городского транспорта в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Двадцать автобусов на 108 мест, предоставленные НПЗ, планируют запустить на популярных городских маршрутах. Транспортные средства адаптированы для маломобильных граждан, снабжены кондиционерами, USB-зарядками и Wi-Fi.

Отмечается, что за счёт использования газового топлива будет снижено воздействие на окружающую среду.

«Обновление общественного транспорта, в том числе переход на альтернативное топливо, является одним из наших приоритетов. Выход на маршруты новой техники — это шаг к экологическому оздоровлению города, а значит, к комфортной и здоровой жизни омичей. И в вопросах экологии «Газпром нефть» традиционно является нашим надёжным партнёром. Компания внедряет систему автоматического мониторинга на производстве и помогает нам развивать городскую систему контроля качества воздуха», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

В рамках сотрудничества с регионом НПЗ ранее передал Омску мобильную эколабораторию для мониторинга воздуха.

Как отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, предприятие продолжает проводить масштабную модернизацию производства.

«Одной из главных целей мероприятий является рост экологичности и энергоэффективности. Наряду с этой работой мы выступаем за широкое внедрение зеленых технологий в регионе и активно поддерживаем природоохранные инициативы», — сказал Олег Белявский.

В реализации проекта «Чистый воздух» участвуют девять объектов модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие строит комплекс инновационных очистных сооружений «Биосфера», который на данный момент является крупнейшим природоохранным проектом области. Комплекс позволит очищать воду на НПЗ почти до 100%.