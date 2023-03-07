«Газпром нефть» готова выполнить программу модернизации НПЗ в полном объёме

В компании «Газпром нефть» заявили о готовности в полном объёме завершить все мероприятия программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Предприятия продолжают переориентацию на отечественные технологии.

Компания также не сдвигала сроки выполнения соглашения о модернизации и строительстве новых нефтеперерабатывающих мощностей, заключённого с Минэнерго, сообщил руководитель дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олег Ведерников.

Он напомнил, что мероприятия по модернизации направлены на повышение глубины переработки и экологичности производства, а также внедрение современных цифровых технологий.

По словам Олега Ведерникова, в программах модернизации в основном задействовано отечественное оборудование. Иностранные поставщики, которые отказались от своих обязательств, оперативно заменены на партнёров из России и дружественных стран.

Кроме того, компания с 2015 года работает над переориентацией своих сервисных организаций и ремонтных служб на отечественного производителя. Так, собственное производство запчастей компания открыла на базе дочерних предприятий в Омске.

Помимо этого, «Газпром нефть» работает над поиском и развитием собственных технологий.

«Что касается технологий, то для завершения действующих проектов модернизации все технологии приобретены. Для дальнейшего развития нефтепереработки по пути интеграции в нефтехимию необходимо создавать отечественные решения», — цитируют в компании Олега Ведерникова.

Сейчас «Газпром нефть» завершает строительство крупного комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ, его планируется запустить уже в текущем году. После его появления из эксплуатации выведут шесть устаревших установок. Комплекс обеспечит меньшие энергозатраты и более чёткое разделение фракций сырья.

Кроме того, на Омском НПЗ в этом году будет запущен уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера». Он позволит очищать воду, используемую в работе завода, с эффективностью 99,9%. В компании отмечают, что комплекс станет крупнейшим природоохранным проектом региона.

Комплекс глубокой нефтепереработки также создаётся на Московском НПЗ. Завершить работы планируется к 2025 году.

Напомним, что в феврале площадку Омского НПЗ посетил вице-премьер РФ Александр Новак.