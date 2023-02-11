Площадку Омского нефтеперерабатывающего завода, где с 2008 года реализуется программа модернизации, посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он оценил изменения на предприятии, в том числе современный комплекс глубокой переработки нефти, запущенный в конце 2022 года, и эффект для ТЭК.

На предприятии в рамках визита вице-премьера также побывали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков, сообщили в пресс-службе компании.

«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Омский НПЗ – самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», – отметил в ходе визита заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Ключевой проект в рамках масштабной модернизации Омского НПЗ – современный комплекс глубокой переработки нефти, введённый в эксплуатацию в конце прошлого года. Благодаря комплексу глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100%, что является рекордным показателем для нефтеперерабатывающих заводов.

В состав нового комплекса входят секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря чему полностью перерабатываются тяжёлые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию. С запуском объекта Омский НПЗ сможет увеличить производство дизельного топлива на 27% в сравнении с допандемийным 2019 годом, а также выпуск автомобильного бензина (на 15%) и авиационного керосина (на 7%).

В строительстве комплекса приняли участие крупнейшие российские производители, они изготовили более 60% всего оборудования.

В структуре комплекса предусмотрены современные цифровые системы управления технологическими процессами и безопасностью производства. Это в том числе 15 тысяч цифровых датчиков, которые ведут мониторинг работы комплекса, включая экологические параметры.

В создание нового нефтеперерабатывающего комплекса «Газпром нефть» вложила более 160 млрд руб. По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, совокупный объём инвестиций в программу модернизации нефтеперерабатывающих активов компании к 2025 году превысит 900 млрд руб.

«Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире. С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов», – рассказал в ходе мероприятия Александр Дюков.

В текущем году на НПЗ планируют запустить уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера». Он позволит очищать воду, используемую в работе завода, с эффективностью 99,9%. В компании отмечают, что «Биосфера» станет крупнейшим природоохранным объектом региона.

Александр Новак побывал и на строительных площадках этого объекта.

Как отметил в ходе визита на предприятие губернатор Омской области Александр Бурков, масштабная модернизация Омского НПЗ служит ориентиром для промышленных предприятий региона.

«В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит ещё на 25%», – сказал Александр Бурков.