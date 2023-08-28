На Омском заводе смазочных материалов готовят к запуску комплекс гидроизодепарафинизации. Он должен стать крупнейшим в России производством компонентов для высокотехнологичных синтетических масел, применяемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании. Информацию сообщила пресс-служба “Газпром нефти”.

Новый комплекс, как отмечает “Газпром нефть”, позволит отказаться от импортных базовых масел и обеспечить российский рынок современными смазочными материалами, созданными полностью на отечественной основе. Объем выпускаемой на предприятии продукции составит 220 тыс. тонн в год.

Комплекс может работать на всех видах нефтяного сырья. Выпускать синтетические масла будут по трехступенчатой системе для обеспечения качества на уровне мировых стандартов. Все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря которым раскрываются и усиливаются ключевые свойства смазочных материалов. Комплексов производства, аналогичных этому, в России больше нет. Инвестиции «Газпром нефти» в проект составили более 44 млрд руб.

«Наша стратегическая задача – обеспечение внутреннего рынка высокотехнологичными автомобильными и индустриальными маслами. Для этого мы планомерно наращиваем долю синтетических смазочных материалов в структуре нашего производства. Комплекс гидроизодепарафинизации – один из важнейших проектов достижения технологического суверенитета отрасли. С вводом в эксплуатацию ГИДП мы сможем кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров», ─ приводит пресс-служба слова генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолия Скоромца.