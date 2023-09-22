Новый комплекс первичной переработки нефти начал работу на Омском НПЗ «Газпром нефти». Вложения компании в проект превысили 66 млрд рублей. Современное производство заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения.

В торжественной церемонии запуска комплекса приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По данным «Газпром нефти», новый комплекс будет ежегодно перерабатывать 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата для выпуска востребованных рынком бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Экологические параметры нового производства будут контролировать роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха и передавать данные онлайн в Росприроднадзор.

Вложения компании в модернизацию Омского НПЗ, которая продолжается с 2008 года, к 2025 году составят 500 млрд рублей. Предприятию удалось повысить глубину переработки нефти почти до 100%, при этом на 40% сократив воздействие на окружающую среду.

«Мы последовательно продолжаем масштабную модернизацию наших нефтеперерабатывающих активов в Омске и Москве, совокупный объем инвестиций в обновление предприятий уже приблизился к 1 трлн рублей. Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки», ─ подчеркнул генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил, что правительство поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. «На таком современном предприятии мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива», ─ констатировал министр.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что реализация подобных масштабных инвестиционных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе.

«”Газпром нефть” и Омскую область связывают многолетние партнерские отношения. Компания выступает крупнейшим налогоплательщиком и драйвером развития региона. Мы ценим участие компании в экономической жизни Омской области. В проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах были задействованы более пятидесяти омских предприятий, в том числе местные производители высокотехнологичного оборудования», ─ заключил губернатор Омской области Виталий Хоценко.