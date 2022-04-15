«Ситимобил» объявил о прекращении работы

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою работу с 15 апреля в связи с финансовыми трудностями. Об уходе с рынка компания сообщала ещё в конце марта.

О закрытии сервиса такси «Ситимобил» с 15 апреля сообщается на сайте компании, где соответствующая предварительная информация появилась ещё 31 марта. При этом уточняется, что решение не связано с ребрендингом или переходом в другое юридическое лицо.

По данным РБК, закрыть сервис решили акционеры из-за плохих финансовых показателей компании. Издание также со ссылкой на источники сообщает, что «Ситимобил» ведёт переговоры о продажи части активов компании петербургскому перевозчику «Транс-Миссия», владеющему сервисами «Грузовичкоф». Обсуждается и переход части сотрудников из одной компании в другую.

Кроме того, приостанавливается работа сервиса «Ситимобил» в соцсети «ВКонтакте», созданного на базе платформы VK Mini Apps в 2019 году. Дата возобновления его работы пока неизвестна. При этом сервис аренды самокатов Urent и каршеринговый сервис «Ситидрайв» останутся доступны в отдельных приложениях.

Сервис заказа такси «Ситимобил» основан в 2007 году. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и «МегаФон». В 2019 году «Ситимобил» стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбербанком.

В Новосибирске сервис заработал в сентябре 2019 года. В августе 2020 года в городе открылись офис компании, а также специальный центр для обучения и отдыха водителей – специализированная площадка компании стала четвёртой в стране после Москвы, Самары и Казани.

Ранее сообщалось о том, что власти Центрального округа Омска потребовали вывезти электросамокаты за пределы муниципального образования.