В Новосибирске открылся центр «Ситимобил для водителей». Это площадка для обучения и отдыха водителей такси. Сибирский город стал четвертым городом после Москвы, Самары и Казани, где у «Ситимобил» запустил подобное пространство. Также компания открыла офис в регионе.

По данным «Ситимобил» аналогичная площадка для водителей впервые появилась в 2017 году в Москве и с момента появления стала востребована. Каждый год водители посещают их более 300 тысяч раз. Все центры оборудованы кухней, зоной отдыха и игр, а также специальными лекционными комнатами, где проходит обучение водителей. Такие площадки помимо всего прочего способствуют созданию водительского сообщества.

На площадке размером более 200 кв м на улице Красноярской в Новосибирске расположилась зона отдыха с комфортными диванами, где водители смогут отдохнуть; на кухне водители могут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Для проведения обучающих мероприятий для водителей на площадке оборудован лекционный зал. В дальнейшем на площадке предполагается появление Sony Playstation и настольного футбола. Площадка одновременно вмещает до 60 человек. Двери центра «Ситимобил для водителей» будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов – не только для тех, кто работает с сервисом.

«Работа в такси — это тяжелый труд, но в отличие от сотрудников других сфер, водителям такси обычно негде отдохнуть, перекусить и просто пообщаться с коллегами. Здесь водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов, а также отдохнуть и пообщаться со своими коллегами», – пояснил руководитель макрорегиона Сибирь и Урал компании «Ситимобил» Василий Скурихин.

Напомним, что «Ситимобил» заработал в Новосибирске в сентябре 2019 года. За время работы агрегатора в регионе компания заняла второе место по количеству заказов. С момента запуска к агрегатору подключилось более 7000 водителей, которые работают на линии и обеспечивают перевозку пассажиров по городу. Как показал показал совместный опрос Ситимобил и ResearchMe более половины молодых жителей Новосибирска в возрасте от 18-25 лет подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку. Каждый седьмой из них рассматривает для себя подработку в такси.

«Ситимобил» — один из крупных сервисов заказа такси, основанный в 2007 году. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и «МегаФон». В 2019 году Ситимобил стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбербанком.

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