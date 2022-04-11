Шведская компания Ericsson объявила 11 апреля о приостановке работы российских офисов. Ранее производитель уже прекратил поставки оборудования в конце февраля. Общая доля Ericsson на рынке оборудования для сетей мобильной связи составляет до 20%.

О полной остановке работы в России говорится в сообщении на сайте компании. «Ericsson ведет переговоры с клиентами и партнерами по поводу бессрочной приостановки пострадавшего бизнеса. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучие сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск – говорится в пресс-релизе.

Согласно данным на официальном сайте Ericsson, в настоящее время на территории России работают три офиса. Всего в штате компании работает свыше тысячи российских граждан.

До 2018-19 годов Ericsson был основным поставщиком оборудования для «большой четверки» российских операторов сотовой связи. Однако потом три оператора из четырех начали постепенный переход на оборудование китайского производителя Huawei. Что касается совместных проектов private LTE и 5G-ready в которых участвуют российские операторы и Ericsson, их дальнейшая работа пока под вопросом.

Появившаяся 9-10 апреля информация о том, что Huawei также сворачивает российские офисы или, как минимум, готовится к их релокации, подтверждения не нашла: заказы на поставки оборудования по-прежнему принимаются. Китайский вендор ограничился тем, что отправил часть сотрудников в отпуск до конца месяца на время реорганизации работы. Детали этой реорганизации пока не разглашаются.

Напомним, что в конце прошлой недели министерство финансов США отменило запрет на поставку в Россию телеком-оборудования. Некоторые эксперты назвали причиной этого шага то, что американские производители надеются занять место ушедших с рынка «европейцев».